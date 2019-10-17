В Баку ребенку, забравшемуся во время игры в трансформаторную будку, ампутировали руку - ФОТО

Продолжается лечение 9-летней Захры Алиевой, которая во время игры в прятки на проспекте Бабека пробралась в трансформаторную будку, где ее ударило током.

Как сообщили 1news.az в пресс-службе Министерства здравоохранения АР, девочку доставили в городской Клинический центр №5 (бывшая 5-я больница) и поместили в ожоговое отделение.

«Одну руку девочке пришлось ампутировать, рассматривается вероятность ампутации обеих ног. Сейчас ребенок находится в критическом состоянии. Угроза ее жизни по-прежнему существует», - заявили в Минздраве.

По факту прокуратурой Низаминского района Баку ведется разбирательство.

В свою очередь, руководитель пресс-службы «Азеришыг» Танрыверди Мустафаев заявил 1news.az, что обстоятельства попадания ребенка в трансформаторную будку пока неясны.

«Наши сотрудники тщательно соблюдают правила техники безопасности, закрывая двери будок. Кроме того, и сами будки огорожены или решетками, или железной сеткой. Как туда пробрался ребенок - непонятно. Руководство дало указание еще раз тщательно проверить все подобные устройства», - подчеркнул Т.Мустафаев.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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В Баку ребенок пробрался в трансформаторную будку, где его ударило током