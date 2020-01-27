В Баку за сутки более 40 человек отравились угарным газом? – ОФИЦИАЛЬНО

«В социальных сетях распространяется информация о массовом отравлении угарным газом в один день более 40 человек в Баку, а также призывы к пострадавшим пройти медосмотр в Клиническом медицинском центре №1».

Как сообщает 1news.az, об этом говорится в совместном заявлении Объединения по управлению территориальными медицинскими подразделениями (TƏBİB) и Производственного объединения «Азеригаз».

«Хотим подчеркнуть, что эта информация не соответствует действительности. Определенные лица распространяют ложную информацию, чтобы вызвать ажиотаж в обществе. Призываем общественность не верить подобной дезинформации.

Извещаем, что по любым вопросам, связанным с утечкой бытового газа, образованием угарного газа и т.д., граждане могут обратиться в колл-центр ПО «Азеригаз» - 104/185», - говорится в заявлении.

Тимур Рзаев, Э.Т.