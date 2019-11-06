В Баку задержан водитель, который включил армянскую песню в автомобиле - ВИДЕО

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Полиция Баку оперативно провела расследование по факту распространенного в соцсетях провокационного видео, на котором запечатлено, как в автомобиле, двигающемся по бакинским улицам, демонстративно звучат армянские песни.

Об этом 1news.az заявил руководитель пресс-службы Главного управления полиции Баку, майор полиции Эльшад Гаджиев.

По его словам, в результате оперативно-розыскных мероприятий была установлена личность водителя, который включил армянскую песню в автомобиле, он задержан.

По факту ведется расследование, выясняются обстоятельства произошедшего.

Тимур Рзаев, Э.Т.