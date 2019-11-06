1news.az
Общество
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

В Баку задержан водитель, который включил армянскую песню в автомобиле - ВИДЕО

Сегодня в 12:45 меньше минуты на чтение 4040
В Баку задержан водитель, который включил армянскую песню в автомобиле - ВИДЕО

Полиция Баку оперативно провела расследование по факту распространенного в соцсетях провокационного видео, на котором запечатлено, как в автомобиле, двигающемся по бакинским улицам, демонстративно звучат армянские песни.

Об этом 1news.az заявил руководитель пресс-службы Главного управления полиции Баку, майор полиции Эльшад Гаджиев.

По его словам, в результате оперативно-розыскных мероприятий была установлена личность водителя, который включил армянскую песню в автомобиле, он задержан.

По факту ведется расследование, выясняются обстоятельства произошедшего.

Тимур Рзаев, Э.Т.

WhatsApp

4 040

просмотра
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Общество

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2019 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены