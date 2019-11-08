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В Бишкеке прогремели три взрыва - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня в 14:22 ~ 1 минута на чтение 299
В Бишкеке прогремели три взрыва - ФОТО - ВИДЕО

В центре Бишкека прогремели три взрыва, сообщает «РИА Новости».

ЧП произошло в точке быстрого питания «Антошка» на пересечении улиц Чуй и Эркиндик. По словам очевидцев, сначала прозвучал один взрыв, через некоторое время еще два, после этого вспыхнул огонь.

«В настоящий момент известно об одном погибшем и 15 пострадавших», - сообщил директор центра экстренной медицины Искендер Шаяхметов.

Сотрудница кафе скончалась на месте от полученных ожогов. Sputnik Киргизия пишет, что среди раненых есть дети.

По предварительным данным, взорваться могли баллоны с газом. Пожар удалось локализовать, сейчас идет разбор завалов.

А.А.

 
 
 
 
 
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Публикация от Sputnik Кыргызстан (@sputnik_kyrgyzstan)

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