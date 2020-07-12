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В Гяндже из-за ливня жилые дома, приусадебные участки затопило водой – ФОТО

Сегодня в 13:00 ~ 1 минута на чтение 222
В Гяндже из-за ливня жилые дома, приусадебные участки затопило водой – ФОТО
Минувшей ночью в Гяндже шли ливневые дожди.
 
Из-за дождей в поселке Гюлистан и других районах города жилые дома и приусадебные участки затопило водой.
 
На пострадавших от дождей территориях побывали глава Исполнительной власти Гянджи Ниязи Байрамов и его заместители, а также главы исполнительной власти Кяпязского и Низаминского районов, представители Министерства по чрезвычайным ситуациям. Был проведен осмотр территории, даны поручения по устранению возникших проблем.
 
Воду, затопившую дома и дворы, откачали с помощью специального оборудования МЧС. В настоящее время проводится работа по устранению возникших проблем. 
 
ИСТОЧНИК: APA

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