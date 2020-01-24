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В Хырдалане автомобиль сбил двух школьниц - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня в 16:37 ~ 1 минута на чтение 286
В Хырдалане автомобиль сбил двух школьниц - ФОТО - ВИДЕО

В городе Хырдалан потерявший управление автомобиль сбил двух учениц 8-го класса городской средней школы №1 – 15-летнюю Алсу Забзалиеву и 14-летнюю Фидан Оруджеву, когда они шли в учебное заведение.

Как сообщил 1news.az руководитель пресс-службы Министерства образования Азербайджана Джасарят Валехов, обе школьницы с тяжелыми травмами вначале были доставлены в Городской клинический центр №1, а затем – в Bakı City Hospital.

«По поручению руководства Министерства образования представители министерства посетили школьниц в медучреждении», - заявил Д.Валехов.

Тимур Рзаев, Г.Р.

ВИДЕО – Baku.TV

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