В Индии из-за сильного наводнения погибли 59 человек

~ 1 минута на чтение 57

По меньшей мере 59 человек погибли за последнюю неделю в северо-восточном индийском штате Ассам из-за сильного наводнения, вызванного мощными муссонными ливнями.

Как сообщает в субботу телеканал NDTV, стихийное бедствие в той или иной степени затронуло 20 из 27 округов штата.

Уровень воды в реке Брахмапутре и притоках поднялся выше критического уровня, в зоне бедствия оказались более 1,3 млн человек, затоплены 1 636 деревень и поселков.

Правительство штата организовало более 150 лагерей временного размещения беженцев от стихийного бедствия.

Среди жителей пострадавших районов власти распределяют рис, крупу, товары первой необходимости, отмечает телеканал.

Источник: TASS