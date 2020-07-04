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В Индии из-за сильного наводнения погибли 59 человек

Сегодня в 11:48 ~ 1 минута на чтение 57
В Индии из-за сильного наводнения погибли 59 человек
По меньшей мере 59 человек погибли за последнюю неделю в северо-восточном индийском штате Ассам из-за сильного наводнения, вызванного мощными муссонными ливнями.
 
Как сообщает в субботу телеканал NDTV, стихийное бедствие в той или иной степени затронуло 20 из 27 округов штата.
 
Уровень воды в реке Брахмапутре и притоках поднялся выше критического уровня, в зоне бедствия оказались более 1,3 млн человек, затоплены 1 636 деревень и поселков.
 
Правительство штата организовало более 150 лагерей временного размещения беженцев от стихийного бедствия.
 
Среди жителей пострадавших районов власти распределяют рис, крупу, товары первой необходимости, отмечает телеканал.
 
Источник: TASS

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