Шахбаз Шариф посетит в октябре Азербайджан

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф в октябре посетит Азербайджан.

Об этом корреспонденту Report в Ханкенди заявил посол Пакистана в Азербайджане Гасым Мохиуддин, который в составе делегации дипломатического корпуса посещает Карабахский регион.

По словам дипломата, Шариф посетит Азербайджан для участия в саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

Отметим, что VII Саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) планируется в Баку в середине октября.