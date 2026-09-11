Гаджиев об очередном минном инциденте в Карабахе

Накопленный Азербайджаном опыт послевоенного восстановления и возвращения населения может быть востребован в других регионах мира, пострадавших в результате конфликтов и войн.

Об этом заявил помощник президента Азербайджана — заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев, выступая перед дипломатическим корпусом в Ханкенди.

Он отметил, что минная угроза по-прежнему препятствует восстановлению освобожденных территорий и безопасному возвращению населения.

По словам Гаджиева, накануне произошел очередной минный инцидент. Кроме того, по дороге в Ханкенди поступила информация еще об одном подобном происшествии, в результате которого пострадал мирный житель.

«Это препятствует нашим усилиям по восстановлению и реконструкции, однако не может подорвать нашу решимость как можно скорее продолжить эту работу и обеспечить достойное и безопасное возвращение бывших вынужденных переселенцев на родные земли», — подчеркнул он.

Помощник президента сообщил, что на сегодняшний день в Карабах вернулись более 40 тыс. бывших вынужденных переселенцев. По его словам, их число продолжит увеличиваться. С 2020 года также было восстановлено и реконструировано более 45 населенных пунктов.

В настоящее время около 100 тыс. граждан проживают, работают и учатся в Карабахе.

Гаджиев отметил, что это является уникальным опытом, накопленным Азербайджаном в области постконфликтного восстановления и реконструкции.

Он также добавил, что Всемирный форум городов (WUF13), проведенный Азербайджаном в мае текущего года, вновь продемонстрировал значимость сотрудничества и взаимодействия, а также обмена опытом и знаниями в данной сфере.

Источник: Report