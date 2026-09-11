Кресло вместо кино: Союз кинематографистов выбрал председателя на фоне скандалов, бойкотов и закрытой киношколы - ФОТО

Сегодня в Киноцентре «Низами» проходит конференция Союза кинематографистов Азербайджана (СКА), главным пунктом повестки является избрание председателя, вокруг которого уже который день не утихают споры в социальных сетях.

Напомним, что 29 марта 2026 года не стало председателя СКА, народного артиста Расима Балаева, после смерти которого в данной организации сложилась неопределенная ситуация, которая затянулась на долгие месяцы, о чем расскажем в материале 1news.az далее.

26 мая в Азербайджане состоялось заседание правления СКА, по итогам которого новым председателем организации был избран режиссёр и продюсер Али Иса Джаббаров – напомним, что ранее он занимал должность исполнительного секретаря СКА и был одним из ключевых участников организационной деятельности структуры. Отметим, что голосование прошло в присутствии членов правления. Один из кандидатов на пост председателя – народная артистка АР Шафига Мамедова (на тот момент временный руководитель СКА) - отсутствовал. Итоги выборов были направлены в Министерство юстиции Азербайджана для последующего рассмотрения и подтверждения в установленном порядке, однако юридического оформления этого решения не состоялось.

Особо подчеркнем и тот факт, что ряд азербайджанских деятелей кино бойкотировал выборы на пост председателя Союза кинематографистов, прошедшие 26 мая. В числе присоединившихся к бойкоту немало выдающихся деятелей азербайджанского кино - Вагиф Мустафаев, Джамиль Гулиев, Октай Миргасым, Фахраддин Манафов, Аяз Салаев, Мехрибан Зеки и т.д.

НА ФОТО АЛИ ИСА ДЖАББАРОВ

21 июля секретари Союза кинематографистов Азербайджана сделали совместное заявление, в котором отметили, что ситуация, сложившаяся в руководстве СКА (имеется в виду юридическое оформление А.И.Джаббарова на должность председателя – прим.ред.), вызывает серьёзную обеспокоенность относительно дальнейшей деятельности организации.

В заявлении подчёркивалось, что единственным законным выходом из сложившейся ситуации является срочный созыв заседания Правления СКА, утверждение даты Конференции в порядке, предусмотренном законодательством, и определение нового руководства организации путём демократических выборов. Также в заявлении, подписанном Гамидой Омаровой, Олегом Сафаралиевым, Али Исой Джаббаровым, Надиром Бадаловым, Таиром Таировичем и Тюркян Гусейн, подчеркивалось, что независимо от личных отношений и индивидуальных позиций, всех членов СКА призывают поставить во главу угла правовую легитимность, авторитет и будущее организации.

«Мы верим, что восстановить нормальную деятельность организации и снять напряжённость, возникшую в киносообществе, способны только те решения, которые основаны на верховенстве закона, Уставе и принципах прозрачного управления» - говорилось в заявлении.

29 июля Али Иса Джаббаров заявил о новом витке кризиса в СКА, заявив, что «предпринимаются попытки под надуманными предлогами сорвать проведение назначенного на 30 июля заседания Правления СКА, не допустив необходимого числа его участников» и отметив, что «организация оказалась перед реальной угрозой ликвидации».

Спустя месяц ситуация вокруг СКА сложилась следующим образом – на заседании правления, прошедшим 28 августа, временное исполнение обязанностей председателя союза было возложено на секретаря правления, 81-летняю народную артистку Шафигу Мамедову. Кроме того, там же, Шафига Мамедова единогласно был избрана единственным кандидатом, который выдвинули на должность председателя СКА на конференции, которая состоится сегодня, 11 сентября.

Также на заседании было принято решение об освобождении Али Исы Джаббарова от должности секретаря правления и лишении его членства в СКА - известно, что это решение было принято на основании его собственного заявления.

НА ФОТО НАРОДНАЯ АРТИСТКА АЗЕРБАЙДЖАНА ШАФИГА МАМЕДОВА

Накануне выборов председателя СКА общественная организация «Независимая киноплатформа» обратилась к участникам конференции с требованием обеспечить участие альтернативных кандидатов наряду с Ш.Мамедовой.

«Выборы должны пройти прозрачно и на основе демократических принципов. Без альтернативных кандидатов их нельзя считать справедливыми. Надеемся, что наше требование будет включено в повестку конференции», - говорится в обращении.

Организация выдвинула на пост председателя СКА кандидатуру народной артистки Азербайджана, профессора Гамиды Омаровой, имеющей значительный опыт в кинематографе, - наряду с кандидатурой Шафиги Мамедовой.

Обращение подписали 45 деятелей азербайджанского кино, включая народных артистов Мабуда Магеррамова и Халиду Гулиеву, заслуженного деятеля искусств Джаваншира Гулиева, профессора Гулу Магеррамли и заслуженных артистов Расима Джафара и Теймура Бадалбейли.

Требование организации однозначно: наличие альтернативных кандидатов - обязательное условие демократических выборов, без которого их нельзя считать легитимными. Однако пока остаётся неясным, примут ли организаторы конференции во внимание данное требование общественности.

НА ФОТО НАРОДНАЯ АРТИСТКА АЗЕРБАЙДЖАНА ГАМИДА ОМАРОВА

Отметим, что в последнее время СКА то и дело появляется в СМИ исключительно в связи со скандалами. Так, ранее широкий резонанс получила история с азербайджанской студенткой Мельбурнского университета Афаг Юсифли, которой организация так и не перевела положенную материальную помощь, в связи с чем она оказалась под угрозой отчисления. В целом же после смерти Расима Балаева организация фактически оказалась в состоянии кризиса и управленческого вакуума, что только усилило вопросы к нынешнему руководству СКА и вызовет еще больше вопросов к будущему.

Напомним, что Шафига Мамедова уже являлась председателем правления Союза кинематографистов, возглавляя организацию в период с декабря 2022 года по март 2024. Тогда она сложила с себя полномочия в связи с объединением двух кинематографических союзов, который в итоге возглавил Расим Бабаев.

НА ФОТО НАРОДНЫЕ АРТИСТЫ РАСИМ БАЛАЕВ И ШАФИГА МАМЕДОВА

На фоне всех этих событий пользователи социальных сетей, при всем уважении к возрасту и заслугам Шафиги Мамедовой, все чаще задаются вопросом - зачем ей продолжать держаться за председательское кресло, и чаще всего вспоминают скандальную историю с парковкой, произошедшую в 2022 году (незаконная парковка у офиса СКА была создана именно по инициативе Ш.Мамедовой), а не какие-либо моменты связанные с ее деятельностью в качестве главы СКА.

Между тем изначально одним из ключевых направлений деятельности СКА должны были оставаться образовательные программы, рассчитанные на подготовку молодых деятелей кино - начинающих режиссёров, сценаристов и продюсеров, которым организация призвана давать не только теоретические знания, но и практические навыки. При СКА долгое время действовала киношкола, выпускники которой участвовали в международных фестивалях и получали престижные награды. Однако, как заявила в недавнем интервью Trend член правления СКА, режиссёр-аниматор Фирангиз Гурбанова, школа была закрыта - что, по её словам, стало серьёзным ударом по подготовке молодых специалистов в условиях, когда растущему поколению талантливых режиссёров, художников и аниматоров сегодня как никогда необходима системная поддержка.

Однако вся эта содержательная, профессиональная повестка в последние месяцы оказалась фактически отодвинута на второй план - куда громче о СКА говорят не творческие проекты, а борьба за председательское кресло и сопровождающие её скандалы…

НА ФОТО ЗАСЛУЖЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ ИСКУССТВ ФИРАНГИЗ ГУРБАНОВА

P.S. На момент написания статьи стало известно, что новым председателем Союза кинематографистов Азербайджана вновь стала народная артистка Азербайджана Шафига Мамедова.

P.P.S. Требование общественной организации «Независимая киноплатформа» о включении в повестку альтернативной кандидатуры - народной артистки, профессора Гамиды Омаровой - учтено не было, так как на конференции, по сообщению АПА, сама Г.Омарова не выдвинула свою кандидатуру.