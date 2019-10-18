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В Индии свыше 20 школьников пострадали в крупном ДТП - ФОТО

Сегодня в 14:14 ~ 1 минута на чтение 260
В Индии свыше 20 школьников пострадали в крупном ДТП - ФОТО

Не менее 22 школьников пострадали в крупном ДТП, которое произошло в пятницу утром в штате Мадхья-Прадеш в центральной части Индии, пишет журнал India Today.

По данным журнала, школьный автобус, в котором находились почти 30 детей, перевернулся, пересекая сложный участок горной трассы. Очевидцы произошедшего указывают, что водитель был "невнимателен" и постоянно отвлекался во время езды.

К настоящему времени пострадавшие доставлены в больницу, их жизням и здоровью ничто не угрожает. Водитель школьного автобуса задержан. Полиция ведет расследование случившегося.

Ria.ru

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