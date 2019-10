В Индии свыше 20 школьников пострадали в крупном ДТП - ФОТО

Не менее 22 школьников пострадали в крупном ДТП, которое произошло в пятницу утром в штате Мадхья-Прадеш в центральной части Индии, пишет журнал India Today.

По данным журнала, школьный автобус, в котором находились почти 30 детей, перевернулся, пересекая сложный участок горной трассы. Очевидцы произошедшего указывают, что водитель был "невнимателен" и постоянно отвлекался во время езды.

К настоящему времени пострадавшие доставлены в больницу, их жизням и здоровью ничто не угрожает. Водитель школьного автобуса задержан. Полиция ведет расследование случившегося.

Ria.ru

Madhya Pradesh: At least 22 students injured, after a school bus carrying around thirty five overturns in Hoshangabad pic.twitter.com/O8OZ6FDKW2 — Doordarshan News (@DDNewsLive) October 18, 2019