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В Индонезии два острова ушли под воду из-за повышения уровня моря

Сегодня в 09:37 ~ 1 минута на чтение 160
В Индонезии два острова ушли под воду из-за повышения уровня моря
Два необитаемых острова, входящих в состав индонезийской провинции Южная Суматра, ушли под воду из-за повышения уровня моря, вызванного изменением климата, сообщает газета Jakarta Post со ссылкой на заявление индонезийского форума окружающей среды.
 
Согласно заявлению форума, небольшие необитаемые острова Бетет и Гундул ушли под воду, оказавшись на отметке 1 и 3 метра ниже уровня моря соответственно. Отмечается, что Бетет являлся частью национального парка Бербак-Сембиланг.
 
Сообщается, что еще четыре индонезийских острова рискуют исчезнуть, если не будут предприняты усилия "по борьбе с повышением уровня океана".
 
РИА Новости

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