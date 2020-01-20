В Индонезии погибли девять человек в результате обрушения моста

Девять человек утонули и еще один пропал без вести после обрушения моста на острове Суматра в Индонезии.

Об этом сообщает издание Bangkok Post в понедельник, 20 января, передает РИА Новости.

Во время происшествия на мосту находилось около 30 человек — в основном студенты. Некоторые из них упали в реку, другие зацепились за перила. Уровень воды был выше обычного из-за проливных дождей, прошедших на юге Суматры. Некоторым удалось спастись, но 10 пострадавших не смогли бороться против течения и утонули, рассказал глава агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий Уджанг Саяфири.

По предварительной версии, мост обрушился из-за превышения веса. Сейчас спасатели ведут поиски студента, пропавшего без вести.

РИА Новости