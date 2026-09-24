 Джейхун Байрамов рассказал о подготовке к саммиту ОИС 2027 года - ФОТО | 1news.az | Новости
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Джейхун Байрамов рассказал о подготовке к саммиту ОИС 2027 года - ФОТО

First News Media21:21 - Сегодня
Джейхун Байрамов рассказал о подготовке к саммиту ОИС 2027 года - ФОТО

Министр иностранных дел Джейхун Байрамов выступил на координационной встрече Организации исламского сотрудничества (ОИС).

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, он поздравил нового Генерального секретаря ОИС Исмаила Ульд Шейх Ахмеда, подчеркнул важность солидарности против растущей исламофобии и еще раз подтвердил поддержку Азербайджаном палестинской государственности.

Выразив серьезную обеспокоенность ростом военных конфликтов в регионе, Дж. Байрамов призвал к активизации дипломатических усилий и расширению совместной деятельности в рамках ОИС для борьбы с дискриминацией и насилием в отношении мусульманских обществ в мире.

Министр проинформировал об институциональных мерах в связи с подготовкой к саммиту ОИС, который пройдет в Азербайджане в будущем году.

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