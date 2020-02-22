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В Иране число зараженных коронавирусом выросло до 28 человек

22 Февраля, 2020 в 16:55 ~ 1 минута на чтение 5072
В Иране число зараженных коронавирусом выросло до 28 человек
Еще 10 человек заразились коронавирусом в Иране, общее число случаев достигло 28, сообщил официальный представитель минздрава Ирана Киануш Джаханпур.
 
"Со вчерашнего дня вплоть до первой половины сегодняшнего 10 новых случаев, из них восемь человек в Куме, двое в Тегеране. Таким образом, общее число случаев заражения – 28. К сожалению, к сегодняшнему дню скончались пять человек", - сказал Джаханпур телеканалу IRINN.
 
Таким образом, в субботу он сообщил о новой жертве – днем ранее речь шла о четырех погибших. Зараженные в основном либо являются жителями Кума (священный для мусульман-шиитов город, куда они совершают паломничество), либо были там, добавил Джаханпур. Именно в Куме впервые официально были зафиксированы случаи заражения вирусом.

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