В Иране экстренно приземлился загоревшийся в полете самолет

Самолет в Иране загорелся во время полета и экстренно сел, обошлось без пострадавших, передает агентство Mehr.

Не приводя источника информации, агентство сообщает, что инцидент произошел в воскресенье во второй половине дня: у воздушного судна, вылетевшего из Горгана на севере страны в Тегеран, загорелся двигатель.

Пилотам удалось посадить самолет, состояние всех пассажиров нормальное, сообщает Mehr без подробностей: без упоминаний названия самолета, авиакомпании и числа находившихся на борту людей.

Накануне пассажирский самолет иранской авиакомпании Iran Airtour из-за технической неполадки вынужденно сел в Тегеране, откуда он вылетел в Стамбул, тогда никто не пострадал.

РИА Новости