В Казахстане траур по погибшим от коронавируса

~ 2 минуты на чтение 55

Сегодня, 13 июля, в Казахстане объявлен День общенационального траура в память о гражданах, ставших жертвами пандемии коронавируса. В 12:00 по времени Нур-Султана по всей стране будет объявлена минута молчания.

Напомним, что президент Касым-Жомарт Токаев сообщил о своем решении объявить 13 июля Днем общенационального траура в Республике Казахстан в память о гражданах, ставших жертвами пандемии коронавируса, выступая с телеобращением к гражданам Казахстана 8 июля 2020 года. Соответствующее распоряжение было подписано главой государства на следующий день, 9 июля.

«К сожалению, болезнь продолжает уносить жизни казахстанцев. За официальными сводками лежат трагедии сотен семей. Кто-то потерял отца, мать, брата, сестру, сына и дочь. Я выражаю свои соболезнования родным и близким умерших. Это общая трагедия для нас всех. Поэтому мной принято решение объявить 13 июля Днем национального траура по казахстанцам, которые стали жертвами пандемии. Уверен, что каждый из нас, где бы ни находился в этот день, почтит память ушедших», - сказал К.Токаев в своем обращении.

Отметим, что первый случай коронавирусной инфекции в Казахстане зарегистрирован 13 марта текущего года, когда двое граждан, прибывших из Германии, получили положительный результат теста на COVID-19. А 26 марта поступило сообщение о первой смерти в Казахстане от коронавируса - умерла 64-летняя женщина.

Как отметила руководитель отдела Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК Алуа Жолдыбалина, ранее дни траура в память погибших от коронавируса были объявлены в Китае - с 4 апреля на три дня, в США - с 22 мая на три дня, в Испании - с 27 мая на 10 дней. Эти страны понесли значительные человеческие потери от коронавирусной инфекции.

Также политолог напомнила, что в Казахстане в последний раз траур объявлялся 28 декабря 2019 года - по погибшим в авиакатастрофе вблизи города Алматы.

По данным на 00 часов 00 минут 13 июля в Казахстане зарегистрировано 58 253 случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них 33 814 человек выздоровели. Умерли от коронавируса 264 человека.

Источник: Trend