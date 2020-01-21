В Китае третий человек умер от нового вида пневмонии

Число зараженных неизвестным ранее видом коронавируса в китайском городе Ухань увеличилось до 198 человек.

Об этом сообщается на сайте муниципального комитета по делам здравоохранения.



По данным комитета, число погибших от новой пневмонии достигло трех человек. Ранее в январе сообщалось о двух смертельных случаях.

В больницах остаются 170 пациентов, 35 из которых находятся в тяжелом состоянии и девять — в критическом. Однако 25 заболевших вылечили.



По данным Центра глобального анализа инфекционных заболеваний при Имперском колледже Лондона, число потенциально зараженных новым видом коронавируса может превышать 1,7 тыс. человек.



В конце декабря в городе Ухань зафиксировали 27 случаев заболевания неизвестной ранее пневмонией. По данным телеканала CGTN, большинство из них работали на местном рынке морепродуктов.

RBC