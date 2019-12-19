В Палате представителей проголосовали за импичмент Трампу

Палата представителей конгресса США проголосовала за импичмент президента Дональда Трампа по двум статьям – «превышение полномочий» и «воспрепятствование конгрессу».

Результаты разделились по партийному признаку — парламентское большинство в лице демократов голосовало за импичмент, республиканцы были против. По первой статье импичмента — превышение полномочий – «за» проголосовали 230 человек, в том числе один независимый депутат, «против» - 197, в том числе два демократа. Один человек воздержался - это была претендент на номинацию Демократической партии в президенты США Тулси Габбард.

По второй статье - воспрепятствование конгрессу – «за» было 229 депутатов, в том числе один независимый конгрессмен, «против» были 198, в том числе три демократа, один парламентарий вновь воздержался.

Теперь рассмотрением дела займется сенат, который должен провести судебный процесс над Трампом. При этом республиканское большинство в верхней палате конгресса не собирается выносить импичмент Трампу.

Сам президент США назвал процедуру импичмента, инициированную в конгрессе демократами, их политическим самоубийством.

«Вы видели мои рейтинги?.. Они старались объявить мне импичмент с первого дня. Они старались сделать это еще до того, как я начал борьбу», - сказал Трамп в четверг на митинге в штате Мичиган, имея в виду, что его рейтинг популярности, согласно последнему опросу, вырос с 38% в октябре до 43%.

В Белом доме, в свою очередь, заявили, что Трамп готов к следующим шагам в рамках процедуры импичмента и уверен, что будет полностью оправдан в сенате.

В чем обвиняют Трампа

Демократы утверждают, что президент США задерживал одобренную конгрессом военную помощь Украине, требуя взамен от президента Владимира Зеленского услуги в виде расследования против своего оппонента Джо Байдена. Противники Трампа считают, что тем самым он нарушил конституцию и превысил свои полномочия, республиканцы с этим не согласны.

Сам президент называет попытку импичмента «охотой на ведьм» и заявляет, что не совершил ничего незаконного, а лишь требовал от украинских властей бороться с коррупцией.

РИА «Новости»