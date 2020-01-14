В Петербурге пятеро неизвестных похитили азербайджанца

В Петродворцовом районе Санкт-Петербурга в полицию поступило заявление от мужчины, который уверял, что его похитили пятеро неизвестных, избивали и пытали.

Им оказался житель Азербайджана, сообщают российские СМИ.

Мужчина рассказал правоохранителям, что около шести часов вечера 13 января на него напали у дома №23 по проспекту Просвещения. Похитителей было пятеро. Они одели шапку на лицо жертве и насильно усадили в микроавтобус, после чего увезли в заброшенное здание.

Там его избили, забрали два мобильных телефона, требовали денег. После отпустили, пригрозив не сметь сообщать об этом в полицию. Однако мужчина тут же на такси поехал в первое отделение полиции и сообщил о случившемся.

По факту случившегося проходит проверка, – сообщил «Регион online» источник в правоохранительных органах Санкт-Петербурга.

1news.az