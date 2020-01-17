В Равалпинди состоялась очередная встреча азербайджано-пакистанской рабочей группы  - ФОТО

В Равалпинди на уровне азербайджано-пакистанской рабочей группы состоялась 9-я встреча между Министерством обороны Азербайджанской Республики и Объединенным штабом Исламской Республики Пакистан.

Как сообщает 1news.az cо ссылкой на сайт Минобороны, азербайджанскую делегацию возглавил начальник Управления международного военного сотрудничества, генерал-майор Гусейн Махмудов.

В ходе встречи обсуждались текущее состояние и перспективы развития военного сотрудничества, вопросы региональной безопасности, укрепления дружественных отношений между армиями двух стран, в том числе проведения совместных мероприятий в 2020 году.

По завершении встречи был подписан протокол.

Эльшан Рустамов, Э.Т.