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В Равалпинди состоялась очередная встреча азербайджано-пакистанской рабочей группы  - ФОТО

Сегодня в 12:00 ~ 1 минута на чтение 267
В Равалпинди состоялась очередная встреча азербайджано-пакистанской рабочей группы  - ФОТО

В Равалпинди на уровне азербайджано-пакистанской рабочей группы состоялась 9-я встреча между Министерством обороны Азербайджанской Республики и Объединенным штабом Исламской Республики Пакистан.

Как сообщает 1news.az cо ссылкой на сайт Минобороны, азербайджанскую делегацию возглавил начальник Управления международного военного сотрудничества, генерал-майор Гусейн Махмудов.
В ходе встречи обсуждались текущее состояние и перспективы развития военного сотрудничества, вопросы региональной безопасности, укрепления дружественных отношений между армиями двух стран, в том числе проведения совместных мероприятий в 2020 году.
По завершении встречи был подписан протокол.

Эльшан Рустамов, Э.Т.

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