В Сеуле организован официальный прием для руководителей и представителей агентств-членов OANA - ФОТО

7 ноября в столице Республики Корея Сеуле начнет работу XVII Генеральная ассамблея Организации новостных агентств стран Азии и Тихого океана (OANA).

В связи с этим 6 ноября с участием мэра города Сеул Парк Вон Суна был организован официальный прием для руководителей и представителей агентств-членов OANA.

Президент агентства Йонхап Чо Сан Бо проинформировал о проделанной работе в связи с проведением Генеральной ассамблеи. Отметив, что агентства-члены принимали активное участие в работе организации, он сказал, что период председательства АЗЕРТАДЖ в OANA запомнился рядом новшеств.

Подчеркнув, что роль информационных агентств еще больше возросла в период стремительного развития социальных сетей и онлайн медиа, мэр города Сеул Парк Вон Су выразил удовлетворение сохранением OANA ценных традиций, составляющих основу журналистики. Отметив, что новые технологии влияют на развитие журналистики, мэр сказал, что это создает для медиа вызовы, а также открывает новые возможности.

Проинформировав о повестке дня Генеральной ассамблеи, президент OANA, председатель правления АЗЕРТАДЖ Аслан Асланов сказал, что на заседании будут обсуждены тенденции развития медиа, решены ряд организационных вопросов OANA. «На двухдневной Генеральной ассамблее мы, агентства-члены, проведем дискуссии о перспективах сотрудничества, путях усовершенствования организации, вручим победителям Премию совершенства OANA. Уверен, что эта Генеральная ассамблея также запомнится в истории нашей организации рядом важных решений и подходов», - добавил А.Асланов.

XVII Генеральная ассамблея OANA пройдет 7-8 ноября при организации агентства Йонхап. На ассамблее будут избраны новый председатель и члены Исполнительного комитета организации. АЗЕРТАДЖ с 2016 года председательствует в этой медиа-структуре, объединяющей 44 агентства из 35 стран. XVI Генеральная ассамблея OANA состоялась 18 ноября 2016 года в Баку.

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