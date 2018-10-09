В среду на Абшероне тепло, до +22

В среду, 23 октября, в Баку и на Абшероне ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, утром местами слабый туман и моросящий дождь, ветер северо-западный.

По данным Национального департамента гидрометеорологии Азербайджана, температура воздуха на Абшероне ночью составит от +15 до +17, днем - от +20 до +22, непосредственно в Баку ночью - от +14 до +16, днем - от +20 до +22.

Атмосферное давление будет немного выше нормы – 767 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью будет равна 70-80%, днем - 50-55%.

В районах Азербайджана в среду также преимущественно без осадков, однако вечером и ночью в некоторых северных и прибрежных районах возможен кратковременный дождь и грозы. Ночью и утром местами туман, ветер восточный.

Температура воздуха ночью составит от +9 до +14, днем - от +20 до +25, в горах ночью - от +3 до +8, днем - от +11 до +16.

Гидрометцентр отмечает, что слабое колебание метеорологических показателей на Абшероне 23 октября благоприятно отразится на самочувствии метеочувствительных людей.

Елена Остапенко, Э.Т.