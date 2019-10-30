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В США начата кампания по информированию конгрессменов об агрессии Армении против Азербайджана

Сегодня в 11:21 ~ 1 минута на чтение 174
В США начата кампания по информированию конгрессменов об агрессии Армении против Азербайджана

Представившийся «главой МИД» марионеточного режима, созданного Арменией на оккупированных территориях Азербайджана, Масис Маилян посетит Вашингтон.

Как сообщает АзерТАдж, в результате усилий Армении и армянского лобби, с целью пропаганды сепаратистского режима предполагается проведение мероприятия в здании Конгресса.

На мероприятие, организованное посольством Армении и армянским лобби, приглашены проармянские законодатели.

Сеть азербайджанцев США начала письменную кампанию по информированию американских законодателей об агрессии Армении против Азербайджана.

В письмах, адресованных конгрессменам США, сенаторам, местным СМИ и Госдепартаменту, представляется информация о криминальной и незаконной деятельности Армении на оккупированных территориях Азербайджана, ее действиях, противоречащих национальным интересам США, резолюциях Совета Безопасности по урегулированию конфликта.

Отмечается, что игнорирование военной агрессии Армении против Азербайджана также противоречит национальным интересам США.

Эльшан Рустамов, Г.Р.

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