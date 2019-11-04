В Стамбуле водитель автобуса наехал на людей, а сам бросился в море – ФОТО

В Стамбуле пассажирский автобус врезался в стоящих на остановке людей, после чего водитель вышел из машины и, ранив нескольких из них ножом, бросился в море.

В результате серьезно пострадали 13 человек, один из которых скончался в больнице.

Как сообщает BBC Türkçe, ЧП произошло вечером 3 ноября в районе Бешикташ. Водитель автобуса наехал на стоящих на остановке людей, затем остановил машину и вышел из кабины с ножом в руке. Подойдя к остановке, он стал беспорядочно наносить по людям удары. После этого он с криками: «А где полиция? Убейте меня», бросился в море, однако был извлечен из воды и арестован.

Следствие вывило, что водитель – 33-летний Недждет К., в течение 10 лет работающий водителем городского пассажирского автотранспорта. В момент совершения противоправных действий он не был в состоянии алкогольного опьянения. Следователи прорабатывают версии совершения предумышленного преступления или проблем в психическом здоровье.

Выяснилось также, что ранее он уже проходил по уголовному делу о нападении на человека и ранении его ножом.

Расследование продолжается как в отношении водителя автобуса, так и владельца транспортного средства и частной фирмы, управляющей маршрутом. Как заявила городская администрация, эта мера предпринята для того, чтобы избежать подобных происшествий в будущем.

Ф.Багирова