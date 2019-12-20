В субботу стартует процесс представления документов для регистрации кандидатов в депутаты

21 декабря начинается процесс подачи необходимых документов в окружные избирательные комиссии в связи с внеочередными парламентскими выборами.

Как сообщает 1news.az, срок регистрации кандидата или его доверенного лица, а также полномочного представителя политической партии, блока политических партий продлится по 10 января 2020 года до 18:00.

Напомним, что 28 ноября состоялось заседание Политсовета партии «Ени Азербайджан», в ходе которого депутатам, представляющим партию, было рекомендовано выступить с инициативой о роспуске Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана.

4 декабря Пленум Конституционного суда принял решение о соответствии роспуска Милли Меджлиса Конституции.

5 декабря Президент Ильхам Алиев подписал Распоряжение «О роспуске Милли Меджлиса Азербайджанской Республики пятого созыва и назначении внеочередных выборов в Милли Меджлис Азербайджанской Республики».

Внеочередные парламентские выборы назначены на 9 февраля 2020 года.

Эльшан Рустамов, Э.Т.