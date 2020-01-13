В Турции сын застрелил отца за избитую собаку - ФОТО

В турецкой провинции Балыкесир молодой человек застрелил отца за то, что тот избил его собаку.

Как сообщает Hürriyet, 20-летний Батухан С. разругался с отцом, 40-летним Али С. за то, что тот избил его собаку. Затем Батухан, взяв из комнаты дробовик, вернулся к завтракавшему на кухню отцу и дважды выстрелил ему в голову. После этого он явился в полицию с повинной.

Отмечается также, что на почве произошедшего у жены Али С. – Севги С. произошел нервный срыв. «Я пыталась зажать ему рану, чтобы остановить кровь, но у меня не получилось. Я прикрыла бы его собой, если бы могла», - сказала она следователям.

Сам Батухан С. сказал, что часто ссорился с отцом, в том числе, по причине жестокого обращения Али С. с его домашним любимцем.

1news.az