В воскресенье в Баку пасмурно и туман

В воскресенье, 23 февраля, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается пасмурная погода, переменная облачность, ночью и утром туман.

Как сообщили 1news.az в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, южный ветер днем сменится северным.

Температура воздуха в Баку и на Абшероне ночью составит 4-7, днем 8-11 градусов тепла.

Атмосферное давление достигнет 766 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 70-80%.

В регионах Азербайджана в основном без осадков, местами туман. Будет дуть западный ветер, временами усиливающийся.

Температура воздуха ночью составит 4-8, днем 13-18 градусов тепла, в горах ночью от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем 6-11 градусов тепла.

Тимур Рзаев, Г.Р.