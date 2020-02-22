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В воскресенье в Баку пасмурно и туман

22 Февраля, 2020 в 15:21 ~ 1 минута на чтение 121
В воскресенье в Баку пасмурно и туман
В воскресенье, 23 февраля, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается пасмурная погода, переменная облачность, ночью и утром туман.
 
Как сообщили 1news.az в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, южный ветер днем сменится северным.
 
Температура воздуха в Баку и на Абшероне ночью составит 4-7, днем 8-11 градусов тепла.
 
Атмосферное давление достигнет 766 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 70-80%.
 
В регионах Азербайджана в основном без осадков, местами туман. Будет дуть западный ветер, временами усиливающийся. 
 
Температура воздуха ночью составит 4-8, днем 13-18 градусов тепла, в горах ночью от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем 6-11 градусов тепла.
 
Тимур Рзаев, Г.Р. 

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