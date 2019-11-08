«Вдохновляющие женщины»: Азербайджанка-полицейский из Лондона рассказала, как бороться с сексизмом – ФОТО

В рамках серии встреч «Вдохновляющие женщины», которые проходят в Лондоне под эгидой Ассоциации азербайджанских женщин Великобритании (AWAUK), на этой неделе состоялась еще одна.

На этот раз спикером выступила молодая азербайджанка Наргиз Мамедова, которая более 10 лет живет и работает в Лондоне. Наргиз – офицер полиции округа Вестминстер.

Помимо того, что молодая женщина выбрала для себя нетипичную для женщин профессию, она – весьма разносторонняя личность. Победительница конкурса красоты Miss Westminster, Наргиз имеет степень магистра в сфере управления бизнесом Университета Ливерпуль Хоуп.

Изучая последние несколько лет тему трафикинга, сегодня она является экспертом в вопросе борьбы с современными формами рабства.

«Определенного набора критериев для участия в наших встречах в роли спикера нет. Достаточно быть интересным человеком, которому есть чем поделиться с другими. История Наргиз Мамедовой показалась нам очень мотивирующей», - рассказывает основатель Ассоциации AWAUK Ульвия Тагизаде, супруга азербайджанского дипломата в Лондоне.

«Сам факт того, что эта хрупкая и милая девушка выбрала для себя традиционно мужскую профессию – уже само по себе вызов. Более того, Наргиз – большая патриотка своей Родины и активно участвует в мероприятиях, нацеленных на информирование лондонской публики об Азербайджане», - добавила Ульвия Тагизаде в разговоре с 1news.az.

Встреча была посвящена теме гендерного равенства, первоистокам сексизма и путям борьбы с насилием в отношении женщин.

Наргиз рассказала, как можно помочь жертвам домашнего насилия избежать повторения этих случаев, как объективно рассматривать случаи насилия, не поддаваясь влиянию определенных догм и стигм, которые изначально навязывают женщинам определенный образ жизни и поведения.

«В одних и тех же ситуациях действия мужчины и женщины расцениваются обществом по-разному, именно исходя из утвердившихся стереотипов поведения», - сказала Наргиз Мамедова на встрече, отметив, что практически ни одно общество несвободно от стереотипного восприятия.

К примеру, во всем мире есть ложное убеждение, что «все женщины много говорят». На самом деле, как отметила спикер, даже если женщина своей речью заняла 30% отведенного для выступления или встречи времени, то люди вокруг (примечательно – как мужчины, так и женщины) воспринимают ситуацию как доминирование женщины в разговоре.

«Более того, периодически все еще можно услышать от людей фразы типа «то, что происходит в семье, должно оставаться в семье» или же «это семейное дело». Нужно понимать, что насилие любого уровня – это наказуемое деяние, и оно никогда не должно «оставаться в семье», - подчеркнула Наргиз, обращаясь к аудитории.

У аудитории возникло много вопросов к Наргиз Мамедовой о ее мнении насчет такой проблемы, как разница в оплате труда – когда специалист-мужчина получает более высокую зарплату, выполняя ту же работу, что и специалист-женщина на этой же должности.

Интересовали аудиторию и вопросы декретного отпуска, и все ширящейся практики на Западе по предоставлению декретного отпуска не только матери, но и отцу.

Ассоциация азербайджанских женщин Великобритании (AWAUK) была создана в октябре 2017 года с целью объединения азербайджанских женщин, живущих в Великобритании. Сегодня Ассоциация объединяет более 60 азербайджанок, помогая им укрепить национальный дух и стать своего рода посланниками своей страны.

За прошедшие два c лишним года ассоциацией были проведены многочисленные мероприятия по распространению в Великобритании традиций, искусства и культуры Азербайджана. Участвует ассоциация и в различных мероприятиях, организуемых посольством Азербайджана, пытаясь с наилучшей стороны представить потенциал азербайджанского народа.

По словам учредителя ассоциации Ульвии Тагизаде, встречи серии «Вдохновляющие женщины» планируется организовывать регулярно. В AWAUK рады и гостям из числа мужчин.

«Мы, конечно же, рады всем, и наши мероприятия открыты для посещения как женщинами, так и мужчинами. Это всегда придает изюминку дебатам. Ведь нередко именно мужчины выступают в поддержку укрепления роли женщины в обществе», - сказала она.

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Елена Остапенко, Э.Т.