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Весь Баку говорит об этом водителе автобуса: Вернул тысячи долларов – ВИДЕО

Сегодня в 14:03 ~ 1 минута на чтение 4917
Весь Баку говорит об этом водителе автобуса: Вернул тысячи долларов – ВИДЕО

В Баку водитель автобуса вернул пассажирке сумку, полную денег и золотых украшений.

Как сообщает 1news.az, в автобусе маршрута №49 одна из пассажирок оставила сумку, в которой находилось 3000 долларов, 1200 манатов и драгоценности.

Увидев, что потеряла сумку, женщина обратилась к диспетчеру Низами Ибрагимову на последней остановке автобуса. После чего один из водителей – Сахиб Мансим оглу Гулиев – нашел сумку в салоне своего автобуса и вернул ее владелице.

Этот поступок мужчины встретил большое одобрение окружающих.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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