Вилаят Эйвазов обратился к гражданам по поводу карантина

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«В последние дни представители общественности, интеллигенции, депутаты призывают азербайджанскую полицию принять более жесткие меры для предотвращения нарушений требований особого карантинного режима».

Как сообщает 1news.az, об этом заявил министр внутренних дел Азербайджана, генерал-полковник полиции Вилаят Эйвазов в интервью газете «Азербайджан».

По его словам, зачастую люди ежедневно сталкиваются в соцсетях и мессенджерах с ложной информацией, которая вводит общественность в заблуждение и порой направлена на то, чтобы вызвать у людей панику.

«Органы внутренних дел с помощью современной техники выявляют такие случаи, являющиеся на самом деле преступными фактами, и принимают необходимые правовые меры.

Однако сотрудники органов внутренних дел не могут осуществлять круглосуточный контроль в каждом дворе.

Как заявил Президент Ильхам Алиев, контроль над соблюдением карантина должен стать всенародным делом.

Как министр внутренних дел, обращаясь к общественности, хочу еще раз заявить, что борьба с такими негативными явлениями должна вестись не только административным путем и полицией. Очень важно повышение роли общественного порицания. И если граждане вначале сами сделают все, чтобы соблюдать требования карантина, а затем попытаются побудить и окружающих соблюдать эти требования, а также, не колеблясь, станут информировать соответствующие структуры о противоречащих этим требованиям фактах, то в этом процессе произойдет положительный перелом. Факты подтверждают, что общественный контроль порой столь же эффективен, как и административный.

В целом же во время карантина между гражданами и сотрудниками полиции мы видим искренние отношения, основанные на взаимном доверии. Я высоко оцениваю эту солидарность, партнерство и уверен, что подобные связи будут укрепляться», - подчеркнул В.Эйвазов.

Он отметил, что Азербайджан является одной из ведущих стран в борьбе с преступностью и в деле охраны правопорядка.

«Сегодня наша республика - одна из самых безопасных стран мира, где граждане чувствуют себя в безопасности. Я считаю, что этот факт является одним из важнейших достижений за последние 17 лет, ставшим реальностью благодаря мудрой и дальновидной политике Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

В частности, с 2003-го по 2017 год было обезврежено более 21 тысячи преступных групп и группировок, изъято около 16 тысяч единиц незаконно хранимого огнестрельного оружия, а количество преступлений, совершенных с применением огнестрельного оружия, сократилось в 1,3 раза.

Раскрываемость общего числа преступлений составляет в среднем 87 процентов, задержано более 55 тысяч объявленных в розыск лиц, изъято около 11 тонн наркотиков.

Согласно последнему отчету Давосского форума, Азербайджан занимает 18-е место среди 141 страны мира в плане борьбе с организованной преступностью и 30-е место - по уровню доверия общества к полиции. Нашей целью является дальнейшее улучшение достигнутых результатов», - подчеркнул Вилаят Эйвазов.

Тимур Рзаев