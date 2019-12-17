«Вкусно по-украински!»: Зеленский посетил магазин украинских товаров – ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский, который находится с официальным визитом в Баку, посетил во вторник магазин украинских продуктов, о чем сообщил в своем Твиттере.

«Вкусно по-украински! Наши сыры, йогурты, колбасы и даже соки продают в самом центре Баку. Местный бизнесмен открыл уже одиннадцать магазинов Ukrayna Mahsullari. Скоро планирует расширяться: помимо дополнительных точек, откроет и украинский ресторан», - написал он.

Ранее президент Украины разместил несколько постов в Твиттере, где поделился своими мыслями об основных аспектах азербайджано-украинского сотрудничества.

«Украина и Азербайджан неизменно поддерживают друг друга в вопросах восстановления суверенитета и территориальной целостности в рамках международно признанных границ», - написал он в одном из своих твиттов.

В двух других Зеленский затронул взаимный экономический и энергетический интерес сторон, выразив поддержку проекту «Южный газовый коридор» по транспортировке каспийского газа в Европу.

В отдельном статусе президент Украины отметил, что государственными интересами обеих стран является рост взаимных инвестиций. Телекоммуникационный сектор он считает хорошей возможностью для этого.

Ранее президент Украины поделился и неофициальной фотографией, снятой в дороге. На ней – электронное табло Баку ЭкспоЦентра, на котором изображены флаги Азербайджана и Украины. За короткое время фотография набрала более 200 тысяч лайков и 1500 комментариев.

Во вторник в Баку состоялись встречи президентов Азербайджана и Украины Ильхама Алиева и Владимира Зеленского один на один и в расширенном составе.

Елена Остапенко, Э.Т.