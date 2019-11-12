Владимир Зеленский посетит Азербайджан

В декабре этого года ожидается визит министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко в Азербайджан.

Об этом сказал посол Азербайджана в Украине Азер Худиев, сообщает во вторник Trend.

«В рамках недавней встречи министров иностранных дел в Стокгольме, проведенной в связи с 10-летним юбилеем программы ЕС «Восточное партнерство», министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров встретился с украинским коллегой Вадимом Пристайко. Мамедъяров пригласил главу МИД Украины в Азербайджан. Визит в Баку запланирован на декабрь. Он заложит почву для визита президента Украины Владимира Зеленского в Азербайджан», - сказал Худиев.