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Владимир Зеленский посетит Азербайджан

Сегодня в 11:41 ~ 1 минута на чтение 575
Владимир Зеленский посетит Азербайджан

В декабре этого года ожидается визит министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко в Азербайджан.

Об этом сказал посол Азербайджана в Украине Азер Худиев, сообщает во вторник Trend.

«В рамках недавней встречи министров иностранных дел в Стокгольме, проведенной в связи с 10-летним юбилеем программы ЕС «Восточное партнерство», министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров встретился с украинским коллегой Вадимом Пристайко. Мамедъяров пригласил главу МИД Украины в Азербайджан. Визит в Баку запланирован на декабрь. Он заложит почву для визита президента Украины Владимира Зеленского в Азербайджан», - сказал Худиев.

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