В парламенте Ирана рассказали о самочувствии Хаменеи

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи находится в полном здравии, у него сильный дух и душевное спокойствие, он владеет ситуацией.

Об этом заявил председатель Меджлиса Ирана Мохаммад Багер Галибаф, встречавшийся с ним накануне.

«Верховный лидер в полном здравии, и я увидел его с сильным, бодрым духом, полным надежды, в добром здравии и душевном спокойствии, хорошо владеющим вопросами», — написал Галибаф в своем телеграм-канале.

Как отметил Галибаф, несмотря на тяжелые утраты, такой дух и спокойствие лидера свидетельствуют о сильной вере в Бога и глубоком доверии к народу. По его словам, на встрече обсуждались вопросы войны, «оси сопротивления», дипломатии, переговоров, макроэкономических показателей, а также экономического вытеснения и морской блокады.

Источник: ТАСС