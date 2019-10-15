Внимание: Консалтинговая компания объявляет набор сотрудников

Крупная консалтинговая компания Novo.az объявляет набор сотрудников на позицию Data Collection.
Компания Novo.Az, специализирующаяся на исследовании различных сегментов потребителей в Баку и регионах Азербайджана, предоставляет возможность принять участие в уникальном и общественно-полезном проекте и приглашает на работу (полная занятость) целеустремленных и энергичных людей в возрасте от 24 до 43-х лет. Компании требуются ответственные, исполнительные и грамотные сотрудники для долговременного и плодотворного сотрудничества.
Зарплата - от 1800 AZN.
К кандидатам, желающим получить работу в компании, предъявляются следующие требования:
- Свободное владение азербайджанским языком.
- Способность быстро читать и досконально понимать тексты разных тематик на русском языке.
- Глубокое знание географии, истории, современных реалий Азербайджана.
- Владение ПК на уровне опытного пользователя.
- Умение работать с программами Microsoft Office (World, Excel).
- Навыки пользования социальными сетями Instagram и Facebook.
- Опыт работы в сфере SMM + SEO приветствуется.
- Гуманитарное образование – желательно.
Личные качества
- Пунктуальность.
- Дисциплинированность.
- Ответственность.
- Исполнительность.
- Обучаемость.
- Трудоспособность.
- Старательность.
- Внимательность к деталям.
- Умение отличать важное от второстепенного.
Условия работы:
- Возможность принять участие в уникальном и общественно-полезном проекте.
- Перспективы карьерного роста внутри компании.
- Заключение трудового договора.
- Социальные гарантии.
- Комфортабельный офис в центре Баку.
- График работы: 09:00 - 18:00.
Дополнения:
По опыту прошлых вакансий в компанию приходит более 100 откликов, чтобы не тратить время друг друга НЕ пишите нам, если:
- вы не соответствуете нашим критериям;
- считаете, что вы уже все знаете и учиться дальше уже некуда.
Высылайте CV на электронный адрес: [email protected]. Кандидаты, отобранные по CV, должны будут пройти серию отборочных экзаменов и тестов, после чего компания обеспечит им специализированное обучение.
О компании
Консалтинговая компания Novo.az, специализирующаяся на исследовании различных сегментов потребителей в Баку и регионах Азербайджана, осуществляет свою деятельность с использованием самых передовых технологий и методов, основанных на международном опыте.
Обучение и тренинги проводятся иностранными консультантами с богатым опытом профессиональной деятельности в разных странах.
Прием на работу новых сотрудников осуществляется по результатам серии отборочных экзаменов и тестирования с корпоративным психологом.
Уже в течение первого года сотрудники, которые не будут нарушать корпоративные правила и продемонстрируют высокую эффективность, получат возможность карьерного роста и повышения оплаты труда.
Работа ведется в просторном и светлом офисе. Компания обеспечивает сотрудников горячими обедами в корпоративной столовой. Общая численность персонала компании составляет порядка 100 человек.
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