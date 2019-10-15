Внимание: Консалтинговая компания объявляет набор сотрудников

Крупная консалтинговая компания Novo.az объявляет набор сотрудников на позицию Data Collection.

Компания Novo.Az, специализирующаяся на исследовании различных сегментов потребителей в Баку и регионах Азербайджана, предоставляет возможность принять участие в уникальном и общественно-полезном проекте и приглашает на работу (полная занятость) целеустремленных и энергичных людей в возрасте от 24 до 43-х лет. Компании требуются ответственные, исполнительные и грамотные сотрудники для долговременного и плодотворного сотрудничества.

Зарплата - от 1800 AZN.

К кандидатам, желающим получить работу в компании, предъявляются следующие требования:

Свободное владение азербайджанским языком.

Способность быстро читать и досконально понимать тексты разных тематик на русском языке.

Глубокое знание географии, истории, современных реалий Азербайджана.

Владение ПК на уровне опытного пользователя.

Умение работать с программами Microsoft Office (World, Excel).

Навыки пользования социальными сетями Instagram и Facebook.

Опыт работы в сфере SMM + SEO приветствуется.

Гуманитарное образование – желательно.

Личные качества

Пунктуальность.

Дисциплинированность.

Ответственность.

Исполнительность.

Обучаемость.

Трудоспособность.

Старательность.

Внимательность к деталям.

Умение отличать важное от второстепенного.

Условия работы:

Возможность принять участие в уникальном и общественно-полезном проекте.

Перспективы карьерного роста внутри компании.

Заключение трудового договора.

Социальные гарантии.

Комфортабельный офис в центре Баку.

График работы: 09:00 - 18:00.

Дополнения:

По опыту прошлых вакансий в компанию приходит более 100 откликов, чтобы не тратить время друг друга НЕ пишите нам, если:

вы не соответствуете нашим критериям;

считаете, что вы уже все знаете и учиться дальше уже некуда.

Высылайте CV на электронный адрес: [email protected]. Кандидаты, отобранные по CV, должны будут пройти серию отборочных экзаменов и тестов, после чего компания обеспечит им специализированное обучение.

О компании

Консалтинговая компания Novo.az, специализирующаяся на исследовании различных сегментов потребителей в Баку и регионах Азербайджана, осуществляет свою деятельность с использованием самых передовых технологий и методов, основанных на международном опыте.

Обучение и тренинги проводятся иностранными консультантами с богатым опытом профессиональной деятельности в разных странах.

Прием на работу новых сотрудников осуществляется по результатам серии отборочных экзаменов и тестирования с корпоративным психологом.

Уже в течение первого года сотрудники, которые не будут нарушать корпоративные правила и продемонстрируют высокую эффективность, получат возможность карьерного роста и повышения оплаты труда.

Работа ведется в просторном и светлом офисе. Компания обеспечивает сотрудников горячими обедами в корпоративной столовой. Общая численность персонала компании составляет порядка 100 человек.

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