Внук Элвиса Пресли найден мертвым – ФОТО

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Тело 27-летнего Бенджамена Кио было найдено в его квартире в городе Калабас в Калифорнии.

Издание TMZ сообщает, что причиной смерти внука легендарного артиста, по предварительной версии, является суицид – рядом с телом найдено огнестрельное оружие, ранение от которого и убило молодого человека.

Бенджамен Кио – Элвис Пресли

Бенджамен Кио – сын единственной дочери Э.Пресли Лизы Марии Пресли, официальный представитель которой в комментарии TMZ заявляет следующее: «Сердце Лизы разбито, она безутешна и убита горем, но пытается оставаться сильной ради 11-летних близнецов и старшей дочери Райли. Она очень любила этого мальчика. Он был любовью всей ее жизни».

Лиза Мария Пресли с сыном Бенджаменом

Феликс Вишневецкий