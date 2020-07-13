Вскрытие показало: COVID-19 создает тромбы во всех органах

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Вскрытие людей, которые умерли от COVID-19, показало наличие тромбов практически во всех органах, следует из данных, опубликованных 25 июня в журнале The Lancet.

Совместное исследование, проведенное учеными из Университета Нью-Йорка и Института исследования рака, помогло докторам понять, как COVID-19 влияет на организм — и один из самых замечательных результатов касался свертывания крови, рассказала доктор Эми Рапкевич, руководившая этим исследованием. Она является председателем отделения патологии Медицинского центра Нью-Йоркского университета в Лангоне и рассказала об исследовании 9 июля на канале CNN, перевод которого приводит информагентство Красная Весна.

Известно, что у некоторых пациентов с COVID-19 проблемы создает повышенная свертываемость крови, но степень и масштаб возникновения тромбов были описаны Рапкевич как «драматичные».

На ранних стадиях пандемии врачи, работающие непосредственно с больными, заметили частые случаи свертывания крови пациентов «в катетерах и различных крупных сосудах», сказала она. «То, что мы видели при вскрытии, было в каком-то смысле продолжением этого, — сказала она. — Тромбы были найдены не только в больших сосудах, но и в более мелких сосудах».

«И это было драматично, потому что, хотя мы ожидали этого в легких, мы обнаружили тромбы почти в каждом органе, на который мы смотрели при вскрытии в нашем исследовании», — сказала она.

Вскрытие также показало необычное поведение мегакариоцитов или крупных клеток костного мозга. Они обычно не циркулируют вне костей и легких, пояснила Рапкевич. И заявила: «Мы нашли их в сердце, почках, печени и других органах. Особенно в сердце, мегакариоциты производят то, что называется тромбоциты, которые тесно связаны со свертываемостью крови».

Исследователи надеются выяснить, как эти клетки влияют на свертываемость крови в мелких сосудах при COVID-19, сказала она.

Патологоанатомы были удивлены тем, чего не нашли. На ранних стадиях пандемии врачи считали, что вирус провоцирует воспаление сердца при миокардите. По словам Рапкевич, при вскрытии было очень мало случаев миокардита.

Также интересно, что несколько человек принимали аспирин до поступления в больницу — это не предотвратило появление тромбов. В больнице всем пациентам давали антикоагулянты, в основном аспирин и гепарин, и какого-либо влияния на образование тромбов патологоанатомы не заметили. Отметим однако, что в статье приводятся всего 7 случаев. Для окончательных выводов нужны подтверждающие исследования на большем числе умерших.