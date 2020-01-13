Вступительный экзамен в магистратуру будет проводиться в один этап

Кабинет Министров принял решение об изменении правил приема в магистратуры высших учебных заведений и Национальной академии наук.

Как сообщает АПА, согласно решению, изменения, как и в международной практике, предусматривают проведение вступительного экзамена в магистратуру только в один этап – оценку уровня интеллекта (логического мышления), знаний по информатике и иностранному языку.

Следует отметить, что в настоящее время экзамены проводятся в два этапа:

I этап - оценка уровня интеллекта (логического мышления), знаний по информатике и иностранному языку;

II этап - оценка знаний по специальности.

1news.az