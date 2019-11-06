«Вугар Гашимов» возвращается в большие шахматы. Клуб, названный в его честь, выступит на Кубке Европы

10 ноября в Монтенегро стартует Кубок Европы среди клубов по шахматам.

Азербайджан на этом престижном старте будет представлен двумя клубами. В женском зачете сыграет «Одлар Юрду» в следующем составе: Гюнай Мамедзаде, Ульвия Фаталиева, Ханым Баладжаева, Гюльнар Мамедова и Зейнаб Мамедъярова. Практически в этом же составе наши девушки в составе сборной Азербайджана завоевали бронзовые медали недавнего командного чемпионата Европы.

В мужской секции на Кубке Европы дебютирует клуб «Вугар Гашимов», носящий имя выдающегося азербайджанского шахматиста Вугара Гашимова.

В состав команды вошли Рауф Мамедов, его супруга Наталья Букса, Вугар Асадлы, Ульви Садыхов, Айдын Сулейманлы, Ахмед Ахмедзаде и играющий тренер Анар Аллахвердиев. Возглавлять делегацию будет Сархан Гашимов.

Идея создания клуба принадлежит Сархану Гашимову, который в беседе с 1news.az отметил, что главная цель клуба - открыть больше возможностей для молодежи.

«У нас не было цели приглашать исключительно членов сборной, наоборот, мы хотим дать молодежи возможность проявить себя. Вугар всегда говорил мне, что сборная это хорошо, но мы обязательно должны помогать молодежи, развивать ее и дать возможность подняться на наш уровень. Вугар сам активно работал в направлении развития молодежи - проводил мастер-классы, сеансы одновременной игры, ездил в регионы и с удовольствием приглашал своих друзей для поддержки такой инициативы. Все, что мы сейчас делаем, - это реализуем его идеи, его мечты. При этом наши двери всегда открыты для всех, кто разделяет наши намерения.

Я бы хотел поблагодарить всех, кто оказал нам поддержку и помощь в воплощении нашей идеи в жизнь. Нам очень помогли компании NTD Logistics и лично Бахрам Абдинов, Schneider Caravaning GMBH и Харун Йенидже, Synergy Group и Фарид Гусейнов, которые с первых дней поддерживает инициативы, связанные с Вугаром. Именно они начали проводить турнир в Шамкире. А также Element Visual Studio и соучредитель компании Адам Юнисов», - сказал Сархан Гашимов.

В свою очередь, играющий тренер команды Анар Аллахвердиев рассказал 1news.az о самой идее и формировании состава:

«Мы вместе с Сарханом разрабатывали идею создания команды и ее участия в Кубке Европы. С самого начала хотели, чтобы костяк команды составляла молодежь. В дальнейшем так получилось, что наш опытный игрок, трехкратный чемпион Европы Рауф Мамедов изъявил желание играть за клуб, несмотря на очень плотный график. Мы ему благодарны. У нас получился состав, разбавленный очень опытным игроком. Очень важно на первой доске иметь сильного шахматиста. В команде должен быть лидер, под которого должны равняться остальные.

Что касается молодых шахматистов, то мы хотели внести свою лепту в развитие таких ребят. В дальнейшем, возможно, клуб будет выступать уже со своими воспитанниками. Из ребят Ахмед Ахмедзаде имеет отношение к Академии Вугара Гашимова. Я с ним лично занимаюсь. Остальных ребят мы набирали, исходя из силы молодых азербайджанских шахматистов. Предложения были сделаны многим, у кого-то получилось, а у кого-то нет. У лидеров азербайджанских шахмат – Шахрияра и Теймура - весьма плотный график. Поэтому им очень тяжело. У Гадира Гусейнова также очень плотный график, и он не может надолго отлучаться. Не получилось и у Ниджата Аббасова. Повторю, что ставку мы делали на молодых шахматистов. Мы не пытались собрать топовый клуб.

Вугар Асадлы – молодой гроссмейстер, который выполнил норматив совсем недавно. Вместе с тем он - уже очень опытный игрок, неоднократный чемпион страны. Ульви Садыхов тоже молодой, но опытный шахматист. Одно время он жил за границей и развивался там. Потом вернулся в Азербайджан и продолжает играть. Его мы знаем достаточно давно. Айдына Сулейманлы также все прекрасно знают. Только на днях он стал чемпионом мира среди шахматистов до 14 лет. И сразу же получил приглашение в команду «Вугар Гашимов». Состав у нас молодой, перспективный. Будем надеяться, что этот состав мы обкатаем, а уже потом будем бороться за высокие места.

Мы общались с ребятами. В первую очередь, сказали им, что они не должны ощущать никакого давления, даже выступая за клуб под названием «Вугар Гашимов». Да, ответственности этот факт придаст, как и чувство гордости. Но мы не ставим задачи во что бы то ни стало стать победителями. Какие-то задачи, конечно же, мы ставить будем. Думаем о том, чтобы попасть в десятку сильнейших, хотя стартовое место команды 14-е. Задача непростая, учитывая состав соперников - на Кубке будет очень много сильных команд. Но в дальнейшем перед клубом могут быть поставлены более амбициозные задачи. Это уже дело будущего. В этом году наша задача – участие. Также мы должны показать добротную игру, достойную имени Вугара Гашимова».

Лидер клуба Рауф Мамедов рассказал 1news.az, что очень обрадовался созданию команды и захотел участвовать в этом проекте:

«Очень хорошо воспринял идею создания клуба «Вугар Гашимов». Лично для меня это значит очень многое. В первую очередь, ощущение, что Вугар рядом. Играть за команду, которая названа в честь Вугара, большая честь. И я не считаю, что это будет давить на ребят. Напротив, с эмоциональной точки зрения придаст сил. Для меня Вугар всегда был особенным человеком.

Я очень обрадовался созданию такой команды, за нее играет наша молодежь. Все они очень перспективные. Почему не играют другие опытные ребята, я не знаю. Об этом лучше спросить у них. Что касается участия в команде моей супруги, то я сам захотел, чтобы она тоже была в команде. Она сразу же согласилась. Спасибо и Сархану за такую возможность».

Кубок Европы среди клубов стартует 10 ноября и продлится до 16-го числа. За это время будут сыграны 7 туров. Рейтинговым фаворитом Кубка является македонский клуб «Алкалоид», за который выступит Шахрияр Мамедъяров.

Теймур Максутов