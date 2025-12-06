Азербайджанские боксеры завоевали 4 медали на Кубке мира

В российском Югорске завершился Кубок мира по боксу среди нефтяных стран.

На соревнованиях, в которых приняли участие 15 стран, сборная Азербайджана завоевала 4 медали.

В составе команды под руководством тренера Рафига Исмаилова отличились Малик Гасанов (67 кг), Ядигяр Алиев (51 кг), Али Мириев (60 кг) и Новрузали Гулиев (75 кг). Первый, победив в финале Энхтура Тегшжаргала (Монголия), стал обладателем золотой медали.

Я.Алиев завоевал «серебро», а А.Мириев и Н.Гулиев – «бронзу».

Источник: АЗЕРТАДЖ