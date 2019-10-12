Высота волн на Каспии достигла 4,8 метра

Национальный департамент гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов распространил информацию о фактической погоде.

Как сообщили АПА в МЭПР, по состоянию на 21:00 скорость северо-западного ветра на острове Гум, Тертере достигла 25 м/сек, Нефтчале, Аляте - 24 м/сек, на Нефтяных камнях- 23 м/сек, Баку, Нафталане, Набрани - 20м/сек, Сумгайыте - 19 м/сек, Агстафе - 18 м/сек, Сальяне, Шеки - 16 м/сек.

По данным станции "Нефтяные камни", высота волн увеличилась до 4,8 метра.

В Баку, Нахчыване, Астаре, Дашкесане, Гейгеле, Шамахе, Мярязя, Алтыагадже, Халтане, Хыналыге, Губе, Гусаре, Шахдаге, Сарыбаше, Кишчае, Гырызе, Агдаме, Тертере, Гейчае, Зардабе, Имишли, Кюрдамире, Сабирабаде, Джафархане, Агсу, Евлахе пошел дождь.

Согласно метеопрогнозу, завтра с утренних часов ветер стихнет, перестанет идти дождь.