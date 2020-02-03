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Wizz Air планирует открыть рейс Варшава-Баку-Варшава

Сегодня в 12:25 ~ 1 минута на чтение 391
Wizz Air планирует открыть рейс Варшава-Баку-Варшава

Венгерская компания Wizz Air планирует открыть рейс Варшава-Баку-Варшава.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, со стороны Азербайджана было подано соответствующее обращение и ожидается ответ. Если будет достигнуто соглашение, начнут осуществляться еженедельные двусторонние рейсы. Но с таким же предложением намерена обратиться и польская компания LOT, и в этом случае будет выбор между ними.

В настоящее время прямых рейсов между Азербайджаном и Польшей нет.

На сегодняшний день Wizz Air осуществляет прямые рейсы между Будапештом и Баку.

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