Венгерская компания Wizz Air планирует открыть рейс Варшава-Баку-Варшава.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, со стороны Азербайджана было подано соответствующее обращение и ожидается ответ. Если будет достигнуто соглашение, начнут осуществляться еженедельные двусторонние рейсы. Но с таким же предложением намерена обратиться и польская компания LOT, и в этом случае будет выбор между ними.

В настоящее время прямых рейсов между Азербайджаном и Польшей нет.

На сегодняшний день Wizz Air осуществляет прямые рейсы между Будапештом и Баку.