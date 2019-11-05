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«Я не хочу тебя бросать»: Сабина Бабаева исполнила песню на стихи Лейлы Алиевой – ВИДЕО

Сегодня в 14:39 ~ 1 минута на чтение 441
«Я не хочу тебя бросать»: Сабина Бабаева исполнила песню на стихи Лейлы Алиевой – ВИДЕО

В Сети презентован новый клип заслуженной артистки Азербайджана Сабины Бабаевой на песню «Я не хочу тебя бросать».

Любовь, искренность, грусть и оптимизм – именно об этом песня С.Бабаевой, в основу которой легло стихотворение вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой под названием «Я не хочу тебя бросать», музыку на которое написал композитор Вугар Мирзоев.

Трогательный клип, в котором показана история танцоров, сыгранная Ираной Керимовой и Магомедом Абдуллаевым, снят ведущей инновационной медиа компанией Азербайджана Baku Media Center – в съемках клипа также был задействован пианист Фаган Гасанлы.

Отметим, что в августе Baku Media Center презентовал сентиментальный клип народного артиста Эйюба Ягубова на песню «Ты такая красивая», автором слов к которой также является вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева – просмотреть видео можно по ссылке.

В.Ф, Г.Р.

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