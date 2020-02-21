Я же не дурак, чтобы называть живого умершим - автор слов о скончавшемся избирателе - ВИДЕО

Центральная избирательная комиссия вчера обсудила распространенные в социальных сетях кадры, где голосующий на парламентских выборах 9 февраля гражданин на избирательном участке утверждает, что в списках избирателей указано имя скончавшегося человека.

Как сообщает 1news.az, на заседании ЦИК 20 февраля было заявлено, что данное видео снималось в Газахском избирательном округе №107.

Было отмечено, что избиратель, которую представили как скончавшуюся, на самом деле жива. «Данный факт был подтвержден из разных источников», - заявили в ЦИК.

Напомним, что в социальных сетях были распространены видеокадры, в которых избиратель спорит с представителем избирательного участка о включении в список избирателей скончавшегося человека.

На что представитель избирательной комиссии отвечает, что «этот человек скончался для вас, а не для нас».

Это вызывает возмущение избирателя: «Человек скончался, его похоронили, могу тебе показать надгробный камень».

Изданию Yenicag.az удалось найти мужчину, который говорил о внесении в список избирателей скончавшегося человека, он вновь подтвердил свои слова.

«Скончавшейся является жена моего брата Гульнар Лалаева. Когда я пошел голосовать, то в списке под своим именем увидел ее имя», - сказал он.

По его словам, совсем недавно прошло 40 дней со дня ее смерти.

«В предвыборный период к нам поступило извещение на имя скончавшегося человека. Тогда я сказал сотруднику муниципалитета, что она скончалась. Кроме того, указал, что стыдно, удалите ее имя из списка. Однако в день выборов увидел ее имя в списке избирателей. Я сказал представителю комиссии, что она скончалась, и когда она мне ответила, что «она скончалась для вас, а не для нас», это вывело меня из себя», - сказал он.

По его словам, сейчас говорят, что якобы я имел в виду свою супругу, с которой развелся. «Однако это не так, я имел в виду скончавшуюся супругу своего брата. Я же не дурак, чтобы называть живого умершим», - сказал он.

А.А.