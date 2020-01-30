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Яна Рудковская продегустировала черную икру из Азербайджана: «Очень вкусная!» - ФОТО

Сегодня в 10:28 ~ 1 минута на чтение 368
Яна Рудковская продегустировала черную икру из Азербайджана: «Очень вкусная!» - ФОТО

Российский музыкальный продюсер Яна Рудковская поделилась с подписчиками в социальной сети Instagram впечатлениями от дегустации черной икры из Азербайджана.

Я.Рудковская в своем аккаунте в Instagram, на который подписано более 2,5 миллиона фолловеров, представила снимок, сделанный во время завтрака – завтракала российская знаменитость черной икрой из Азербайджана, которая пришлась ей очень по душе.

«Друзья передали чёрную икру из Азербайджана для наших завтраков. Я впервые попробовала икру из этой страны – очень вкусная!» - пишет продюсер в социальной сети Instagram, делясь нижеприведенным снимком.

Ф.В, Г.Р.

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