Захарова: Россия и Азербайджан сталкиваются с ситуацией, когда им пытаются навязать чужой образ жизни

Диалог культур – это то, что еще недавно не вызывало у нас никаких вопросов. А сегодня он встал во главу угла всех международных отношений.

Об этом сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова на конференции на тему «Баку-Москва: Диалог культур», организованной в пятницу, 24 января в Баку при поддержке Министерства культуры Азербайджана, Правительства Москвы и информационного агентства ТАСС.

«Это – ситуация, когда культуры не навязываются народам и странам, когда извне не выписываются рецепты людям - как им жить, как им менять свои традиции, во что верить или не верить, что правильно, что неправильно. Это - уважение друг к другу и поиск соприкосновения, несмотря на то, что все мы - разные», - отметила она.

Поэтому, наверное, продолжила Захарова, правильно будет развивать именно эту сторону диалога культур, ставя по-настоящему жесткие преграды и не допуская ситуации, когда нам в грубой форме - а я думаю, что с этим сталкиваются и Россия, и Азербайджан - бесконечно советуют и навязывают свое мнение о том, как нам жить в нашей культурной среде, что нам менять, что нам выбирать, с кем дружить, как нам развиваться и т.д.

«Умение сохранять свои традиции, находить возможности для сближения с другими народами – это и есть диалог культур», -заключила официальный представитель МИД РФ.

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