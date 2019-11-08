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Закир Гаралов примет граждан в Гобустане

Сегодня в 11:51 ~ 1 минута на чтение 92
Закир Гаралов примет граждан в Гобустане

Генеральный прокурор Азербайджана Закир Гаралов в пятницу, 31 января, примет граждан в Гобустане, в здании прокуратуры Гобустанского района.

Как сообщил 1news.az руководитель пресс-службы Генеральной прокуратуры Эльдар Султанов, прием начнется в 10.00.

К Закиру Гаралову могут обратиться жители Гобустанского и Хызинского районов республики.

Запись на прием и доставка граждан в Гобустан организовываются местными органами прокуратуры.

На прием также можно записаться по телефону: (012) 437-28-79 и электронной почте [email protected]

Тимур Рзаев, Э.Т.

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