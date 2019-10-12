Закир Гасанов: Слова Президента «Карабах - это Азербайджан, и восклицательный знак» ставят перед армией новые задачи

В субботу, 12 октября, на Центральном командном пункте под руководством министра обороны Азербайджана, генерал-полковника Закира Гасанова состоялось служебное совещание с участием заместителей министра, командующих видами войск, начальников главных управлений, управлений и служб министерства, командиров воинских объединений, к которому посредством видеосвязи также были привлечены командиры и другие должностные лица соединений, дислоцированных в прифронтовой зоне.

Как сообщили 1news.az в пресс-службе Министерства обороны АР, выступая на совещании, Закир Гасанов особо подчеркнул, что слова Президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами господина Ильхама Алиева о том, что «Карабах является исторической, исконной азербайджанской землей. Так что Карабах - это Азербайджан, и восклицательный знак», сказанные на пленарной сессии XVI ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи, были восприняты в Азербайджанской армии с большим воодушевлением и ставят перед ней новые задачи.

Министр отметил, что эти задачи заключаются в повышении боеспособности армии, в частности, ее передовых подразделений, оснащении их более современным и мощным вооружением и военной техникой, повышении уровня боевой и морально-психологической подготовки личного состава, проведении учений и мероприятий, направленных на освобождение оккупированных земель и решении ряда других важных вопросов.

Анализируя оперативную ситуацию, сложившуюся в последнее время на линии фронта, министр обороны приказал принять адекватные меры для жесткого пресечения попыток проведения подразделениями вооруженных сил Армении инженерно-фортификационных работ на оккупированных территориях Азербайджана с целью укрепления своих позиций, а также деятельности снайперов и беспилотных летательных аппаратов противника.

З.Гасанов дал указания должностным лицам в связи с проведением процесса перевода вооружения, военной и специальной техники на зимний режим эксплуатации, всесторонним обеспечением подразделений, дислоцированных в горной местности, укреплением здоровья военнослужащих и т.д.

Министр обратил внимание на повышение эффективности учений, практических занятий, полевых учений с целью сохранения боеготовности на высоком уровне. Высоко оценив работы, проводимые в сфере ремонта дорог, ведущих к боевым постам, расположенным в сложных и горных условиях, а также строительство новых дорог, министр подчеркнул важность продолжения этих работ.

По завершении совещания З.Гасанов дал соответствующие указания в связи с подготовительными и организационными работами для проведения на высоком уровне очередного заседания Совета министров обороны СНГ, которое пройдет в Баку в конце октября.

Тимур Рзаев, Э.Т.