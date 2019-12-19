Завис в воздухе и забил супергол. Как Криштиану Роналду затмил Эль-Класико – ВИДЕО

Один из лучших футболистов в истории футбола Криштиану Роналду, очевидно, проводит не лучший сезон в карьере.

В этом сезоне в матчах за «Юве» во всех турнирах Криштиану отличился лишь 12 раз. Для любого другого форварда такой результат посчитали бы довольно неплохим, но только не в случае с Роналду.

Криштиану остро реагирует на критику, но при этом умеет на нее отвечать фантастической игрой и суперголами.

Очередной нереальный гол звезда мирового футбола забил в матче 17-го тура Серии А. «Ювентус» играл в гостях с «Сампдорией» и смог одержать победу со счетом 2:1. Героем встречи стал Роналду, забивший победный мяч. Но дело даже не в том, что Криш принес своей команде победу.

34-летний футболист забил супергол в ворота «Сампдории». После подачи с фланга Алекса Сандро, Роналду забил победный мяч головой, выпрыгнув на 71 см в момент удара, а его голова находилась на высоте 256 см над полем.

Символично, что гол Роналду стал даже более обсуждаемой темой в тот самый день, когда все внимание мировой общественности было приковано к Эль-Класико, в котором «Барселона» и «Реал» отбегали скучную нулевую ничью.

Теймур Максутов