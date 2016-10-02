Завтра в Баку и на Абшероне в основном без осадков

Завтра, 5 ноября, в Баку и на Абшеронском полуострове во второй половине дня ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер южный, умеренный, временами усиливающийся.

Как сообщили 1news.az в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, ночью на Абшеронском полуострове температура воздуха составит от +8 до +11, днем – от +15 до +17 градусов, в Баку ночью - от +9 до +11, днем – от +15 до +17.

Атмосферное давление снизится с 770 мм до 766 мм ртутного столба, относительная влажность составит 70-80%.

В районах Азербайджана также в основном без осадков, однако ночью и утром в Лянкяран-Астаринской зоне ожидаются дожди, местами туман. Ветер западный, временами усиливающийся.

Ночью температура воздуха составит от +4 до +9, днем – от +14 до +19 градусов, в горах ночью - от -3 до +2, днем – от +5 до +10 градусов.

Временами усиливающийся южный ветер на Абшеронском полуострове может вызвать у метеочувствительных людей чувство дискомфорта.

1news.az